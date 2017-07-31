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ЭКОНОМИКА РБ
СОВМИН УТВЕРДИЛ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОГО ПОИСКА И СПАСАНИЯ
10:51 01.08.2017
Постановлением Совета министров Беларуси о№570 т 31.07.2017 утверждено соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, подписанное в Минске 1 марта 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного соглашения.
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