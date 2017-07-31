Постановлением Совета министров Беларуси о№570 т 31.07.2017 утверждено соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, подписанное в Минске 1 марта 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного соглашения.