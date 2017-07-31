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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПРОВЕДЕТ 2 АВГУСТА СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УБОРКИ УРОЖАЯ
10:25 01.08.2017
Александр Лукашенко 2 августа проведет Республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая в 2017 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, особое внимание к нынешней уборочной кампании вызвано тем, что на нее оказывают влияние сложившиеся неустойчивые погодные условия. Поэтому контроль над проведением полевых работ, результат которых влияет на состояние экономической и продовольственной безопасности государства, ведется на высшем уровне.
На селекторном совещании планируется подробно обсудить ход уборочной страды, в том числе подходы по обеспечению максимальной сохранности урожая, вопросы ресурсного и технического оснащения сельхозорганизаций. О состоянии дел доложат руководители регионов, которые во время проведения мероприятия будут находиться на прямой связи.
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