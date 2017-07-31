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ЭКОНОМИКА РБ
ОЛЕГ ЛАТЫШЕВИЧ НАЗНАЧЕН СУДЬЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА
09:44 01.08.2017
Олег Латышевич назначен судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания Беларуси. Соответствующий указ 31 июля подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на основании этого же Указа Руслан Юмагужин освобожден от должности судьи Верховного суда в связи с выходом в отставку с последующим уведомлением о его освобождении Совета Республики Национального собрания Беларуси.
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