ЭКОНОМИКА РБ

ОЛЕГ ЛАТЫШЕВИЧ НАЗНАЧЕН СУДЬЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА

09:44 01.08.2017 Олег Латышевич назначен судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания Беларуси. Соответствующий указ 31 июля подписал Александр Лукашенко. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на основании этого же Указа Руслан Юмагужин освобожден от должности судьи Верховного суда в связи с выходом в отставку с последующим уведомлением о его освобождении Совета Республики Национального собрания Беларуси.