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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ОТКРЫЛ НОВЫЙ САЛОН СВЯЗИ В ГРОДНО
09:29 01.08.2017
Мобильный оператор МТС открыл новый салон связи в Гродно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, офис расположился в одном из крупных торговых центров по адресу: ул. Дубко, 17, ТЦ OldCity.
Здесь представлен большой ассортимент гаджетов: планшеты, смартфоны и другие «умные» устройства, которые можно купить со скидкой или оформить в рассрочку без переплат. Многие модели доступны с нулевым первоначальным платежом.
Кроме того, здесь абоненты могут получить весь комплекс услуг: подключиться на оптимальный тарифный план, узнать подробности об основных и дополнительных услугах, получить детальную информацию о начислении и расходовании средств на лицевом счете, воспользоваться специальными предложениями компании и многое другое.
«Один из главных принципов деятельности нашей компании – забота о клиентах. Каждый день команда МТС интенсивно работает, чтобы предоставлять только качественные и инновационные услуги. Расширяя сеть салонов связи, особое внимание мы уделяем торговым центрам — сегодня именно они помогают клиентам экономить время, а мы стремимся быть ближе к своим абонентам», — сказал руководитель коммерческого департамента Евгений Брянцев.
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