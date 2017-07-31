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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ОБЪЕМ ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ ЕАЭС В БЕЛАРУСИ ТРАНЗИТНЫХ ТОВАРОВ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 22%
09:15 01.08.2017
В первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем транзитных товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси, увеличился на 22%: железнодорожным транспортом – на 24%, автотранспортом – на 15%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, так, в январе-июне 2017 года через таможенную границу ЕАЭС перемещено около 4 млн автомобильных транспортных средств и около 1,5 млн железнодорожных.
Данные свидетельствуют о значительном увеличении транзитного потенциала Беларуси. Этого удалось достичь благодаря последовательной и целенаправленной работе по ускорению процедур оформления товаров, применению современных информационных технологий, созданию крупных транспортно-логистических центров и развитию инфраструктуры пунктов пропуска.
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