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ЭКОНОМИКА РБ


КОБЯКОВ ПРОГНОЗИРУЕТ ОЖИВЛЕНИЕ НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ БЕЛАРУСИ К КОНЦУ ГОДА
17:50 31.07.2017

Оживление на рекламном рынке Беларуси должно наступить к концу года. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

По его словам, этому способствует показатель финансового состояния предприятий.

«Я думаю, что в ближайший квартал, к концу года, такое оживление должно наступить. Этому способствует и показатель финансового состояния предприятий. Потому что по чистой прибыли у нас рост к уровню прошлого года по меньшей мере раза в полтора. Количество убыточных организаций сокращается. Убытки на одну организацию тоже уменьшаются. Это пока общий показатель», – сказал А. Кобяков.

Он отметил, что в условиях, когда падает покупательский спрос, не совсем удачный рекламный ход – уменьшение объема рекламы.

«Хотя, опять-таки, эта функция от способности рекламодателя размещать эту рекламу, от их финансового состояния. Но с другой стороны, если хочешь продать товар и больше продать, то надо заниматься рекламой. Во всяком случае, в тех секторах, которые напрямую завязаны на потребителя. Реальные доходы населения пока у нас имеют еще отрицательные значения. 98,8% темп к уровню прошлого года. Но тенденция такова, что мы постепенно выравниваем. Я думаю, что в ближайший месяц два мы уже перейдем черту в 100%. Потому что есть реальная предпосылка. Рост реальной заработной платы – 102% за 6 месяцев этого года к уровню 6 месяцев прошлого года. Поэтому мы полагаем, что с ростом реальной зарплаты подтянутся реальные доходы и, естественно, подтянется и платежеспособный покупательский спрос. Естественно, будут «оживать» и соответствующие компании», – подчеркнул А. Кобяков.
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