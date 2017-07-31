ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В СОСНЯКАХ ОРЛЯКОВЫХ ДОЛЯ ЦЕЗИЯ-137 СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТИ 99% – «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА»
17:35 31.07.2017

Специалисты ГУ «Беллесозащита», подразделений радиационного контроля в лесхозах начали обследование постоянных пунктов наблюдения (ППН) отраслевой сети радиационного мониторинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, радиационный мониторинг лесного фонда осуществляется с 1993 года на территориях, загрязненных радионуклидами чернобыльского выброса, на ППН с различной плотностью загрязнения почв цезием-137, составом древесных насаждений, типами лесорастительных условий в каждом лесхозе. В настоящее время мониторинг осуществляется на 46 ППН. На сети мониторинга контролируется уровень загрязнения почвы с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом, деревьев основного яруса (древесины, коры, ветвей, хвои, листьев), деревьев подроста, подлесочных пород, растений живого напочвенного покрова, грибов цезием-137.

Результаты радиационного мониторинга позволяют определить происходящие со временем изменения в радиационной обстановке на территории лесного фонда, уточнить распределение активности выпавшего радионуклида 137Cs по компонентам лесных биогеоценозов. В лесах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, радиационная обстановка постепенно улучшается в связи с уменьшением плотности загрязнения почв 137Cs(до 2% в год) по мере уменьшения активности долгоживущих радионуклидов в лесной подстилке, почве, в результате радиоактивного распада, перераспределения по компонентам лесных биогеоценозов.

Так, наибольшая доля от общего запаса 137Cs (на 1 га, %) в лесных биогеоценозах различных типов леса находится в почве с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом. В сосняках орляковых (ТЛУ В2) эта доля наибольшая – 98,8%, в сосняках мшистых (ТЛУ – А2, В2) – 95,9%, сосняках черничных (ТЛУ – А3, В3) – 92,1%. В надземной фитомассе – древостоях, деревьях подроста и подлеска доля от общего запаса 137Cs не превышает 8% (диапазон от 1,2% в оляковых до 7,9% в черничных).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.08.2017
валюта курс
EUR 2.2816
USD 1.9442
RUB 3.2371
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2816 +0.0116
USD 1.9442 +0.0046
RUB 3.2371 -0.0239
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2760 2.2840
USD 1.9420 1.9450
RUB 3.2350 3.2450
подробнее

Конвертация в банках
на 31.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1770
EUR/RUB 70.1000 70.6000
USD/RUB 59.8000 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте