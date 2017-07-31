Специалисты ГУ «Беллесозащита», подразделений радиационного контроля в лесхозах начали обследование постоянных пунктов наблюдения (ППН) отраслевой сети радиационного мониторинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, радиационный мониторинг лесного фонда осуществляется с 1993 года на территориях, загрязненных радионуклидами чернобыльского выброса, на ППН с различной плотностью загрязнения почв цезием-137, составом древесных насаждений, типами лесорастительных условий в каждом лесхозе. В настоящее время мониторинг осуществляется на 46 ППН. На сети мониторинга контролируется уровень загрязнения почвы с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом, деревьев основного яруса (древесины, коры, ветвей, хвои, листьев), деревьев подроста, подлесочных пород, растений живого напочвенного покрова, грибов цезием-137.

Результаты радиационного мониторинга позволяют определить происходящие со временем изменения в радиационной обстановке на территории лесного фонда, уточнить распределение активности выпавшего радионуклида 137Cs по компонентам лесных биогеоценозов. В лесах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, радиационная обстановка постепенно улучшается в связи с уменьшением плотности загрязнения почв 137Cs(до 2% в год) по мере уменьшения активности долгоживущих радионуклидов в лесной подстилке, почве, в результате радиоактивного распада, перераспределения по компонентам лесных биогеоценозов.

Так, наибольшая доля от общего запаса 137Cs (на 1 га, %) в лесных биогеоценозах различных типов леса находится в почве с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом. В сосняках орляковых (ТЛУ В2) эта доля наибольшая – 98,8%, в сосняках мшистых (ТЛУ – А2, В2) – 95,9%, сосняках черничных (ТЛУ – А3, В3) – 92,1%. В надземной фитомассе – древостоях, деревьях подроста и подлеска доля от общего запаса 137Cs не превышает 8% (диапазон от 1,2% в оляковых до 7,9% в черничных).