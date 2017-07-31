«По пятьсот» надо заработать и это задача не только правительства. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

По его словам, задача правительства – обеспечить условия, в которых граждане могли бы заработать «по пятьсот».

«У нас сейчас рост реальной заработной платы 102% к уровню прошлого года. Рост производительности труда по ВВП 102,7%. И «по пятьсот» можно только тогда, когда будет создано определенное количество продукта, услуг, которые будут реализованы и за них получены деньги. Тогда только может быть тот уровень заработной платы, который бы нам хотелось бы. Назначенным он быть не может. Это можно месяц-два заплатить, и дальше попасть в финансовую ситуацию, в которой можно вообще иметь проблемы с выплатой зарплаты. Кстати, одним из результатов того, что мы имеем, допустим, в Орше, когда мы начинали заниматься, там были долги по заработной плате. Сейчас этих долгов нет. Когда мы начали заниматься оршанским инструментальным заводом, проавансировали те заказы, которые разместили те предприятия, которые являются потребителями этого инструмента. Тем самым поддержали оборотными средствами. Кое где посмотрели, где большой удельный вес в себестоимости энергетики, там подвинули немножко по энергетике по тарифам. Вот все это в совокупности складывается, и в текущем состоянии предприятие хотя бы не будет генерировать долги, а будет осуществлять свою текущую деятельность в нормальном состоянии», – рассказал А. Кобяков.