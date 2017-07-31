В Белорусский государственный педагогический университет на 800 бюджетных мест дневной формы обучения и 360 заочной было подано 3045 заявлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, в 2015-м было подано 2580 заявлений на 1155 бюджетных мест дневного и заочного отделений (на 30 % больше, чем в 2014-м). В прошлом – 2597 заявлений на те же места.

По сравнению с прошлым годом рост проходных баллов составил 30-55 пунктов. Например, на специальность «Математика и информатика» проходной балл взлетел на 55, «Историю и мировую художественную культуру» – на 40, «Социальную работу» – на 32. На 11 специальностей из 31 были зачислены абитуриенты, поступающие без экзаменов: медалисты и обладатели дипломов ССУЗов с отличием, выпускники педклассов, целевики. На 5 специальностях, чтобы учиться на бюджете, нужно было набрать более 310 баллов. Например, на «Изобразительное искусство и компьютерную графику» – 336, на «Логопедию» – 333, «Историю и экскурсионно-краеведческую работу» – 316. Лишь на 2 специальностях из 31 проходной балл оказался ниже 200 – на «Дошкольном образовании» при наборе 150 человек и на «Физике и информатике». Стоит заметить, что на специальность «Физика и информатика» проходной балл по сравнению с прошлым годом вырос на 50 пунктов. В целом же конкурс на физмат с 2015 г. изменился с 1,1 до 1,7 человека на место. О более сильном наборе говорит и тот факт, что студентами этого факультета стали 22 медалиста и обладателя диплома ССУЗа с отличием, а также абитуриентка, имеющая самый высокий балл по университету, – 355.

В этом году в университет поступили 175 медалистов и обладателей дипломов ССУЗов с отличием (в 2013 г. их было всего лишь 20), 350 выпускников лицеев и гимназий (в 2013 г. – 62), 142 выпускника педклассов. 107 из них воспользовались правом поступления без экзаменов. Такую возможность имеют лишь те выпускники педклассов, оценки которых по всем предметам не ниже 7, а по профильным – не ниже 8. У абитуриентов, которые стали студентами БГПУ, средний балл аттестата выше 9.