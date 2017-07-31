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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНА НА ГАЗ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ СОСТАВИТ 141 ДОЛЛАР ЗА КУБОМЕТР – КОБЯКОВ
16:33 31.07.2017

В следующем году цена на газ составит 141 доллар за кубометр. Такую информацию озвучил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в эфире телеканала ОНТ.

«Что касается тарифов по газу для реального сектора экономики, то на этот год их изменение будет касаться отдельной группы предприятий, у которых высокий удельных вес этих затрат в себестоимости. Что касается следующего года, то там уже будет движение и по цене «Газпрома». Не 141, а 129 долларов за тысячу кубических метров. Там, конечно, есть определенные планы сделать подвижки и по электроэнергии для реального сектора экономики, и по газу для группы потребителей, у которых, по-прежнему, эти энергозатраты очень высоки. Сейчас ведутся переговоры о том, как мы будем делать тарифы с нашими российскими партнерами вплоть до 2025 года. Но не так, что в 2025 году наступит всеобщее благоденствие, а так, чтобы это был более или мене равномерный процесс, чтобы мы поступательно сближали наши цены», – сказал А. Кобяков.
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