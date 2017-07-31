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ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ ЦЕН НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ОБГОНЯЕТ “ВТОРИЧКУ” И ПРОДОЛЖАЕТ НАБИРАТЬ ХОД
16:18 31.07.2017

На минувшей неделе столичный рынок жилой недвижимости вновь отметился положительной ценовой динамикой, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Так, индекс цен на квартиры в Минске вырос за неделю на 0,2% и находится сейчас у отметки в 1138 $/м2. В 2017 году было лишь 5 недель с ростом индекса и три из них – это последние недели июля.

Рост цен на первичном рынке обгоняет “вторичку” и продолжает набирать ход. За минувшие 7 дней средняя цена квартир в новостройках увеличилась на 0,4% и составляет на данный момент 1130 $/м2. Это максимальное значение за последние 4 месяца. Ценовой разрыв между двумя рынками вновь обновил минимум. Такими темпами через несколько недель средняя цена на новостройки сравняется с индексом “вторички”.

После шести недель сокращения объем предложения квартир стабилизировался. Общее число выставленных на продажу квартир практически не изменилось. При этом, продолжила сокращаться доля 1-комнатных квартир (-0,3%). Оставшиеся сегменты приросли в объеме на 0,1-0,4%.

Доля 1-комнатных квартир сократилась с начала лета на 1,7 процентных пункта и вплотную приблизилась к отметке в 25%. В контексте данного показателя это ощутимое изменение, которое сигнализирует о возможном повышении среднего уровня цен.

Цены на 1- и 2-комнатные квартиры выросли с 24 по 31 июля незначительно (+0,1%). У квартир с тремя комнатами темпы роста оказались более внушительными (+0,7%). 4-комнатные квартиры – единственные, отметившиеся отрицательной динамикой цен (-0,3%).

Рост цен был зафиксирован в Октябрьском (+0,2%), Фрунзенском (+0,1%), Советском (+0,7%) и Московском (+0,8%) районах. Темпы снижения цен в оставшихся районах колебались от -0,3% до 0,7%. В Центральном районе средний ценовой уровень опустился на 1,1%.

По итогам прошедшего месяца рост цен был зафиксирован в 4 районах. Еще в четырех цены снизились, в Октябрьском районе динамика оказалась нулевой.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест – 694 $/м2 (-0,1%), Витебск – 547 $/м2 (+0,4%), Гомель – 556 $/м2 (-0,4%), Гродно – 692 $/м2 (-0,3%), Могилев – 585 $/м2 (-0,3%).
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