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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ К КОНЦУ ГОДА ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НАСЕЛЕНИЕМ
15:44 31.07.2017
В Беларуси к концу года должна быть разработана программа поддержки приобретения отечественных автомобилей населением. Такую информацию озвучил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в эфире телеканала ОНТ.
По его словам, завод «БелДжи» может выйти на полную мощность уже в следующем году.
«Технологически это все может быть реализовано с выходом уже на предельный объем выпуска уже в следующем году. У нас предельный объем выпуска конвейерной линии – 60 тысяч автомобилей в год. С перспективой, если мы увидим, что есть соответствующий спрос, выхода и на 120 тысяч автомобилей в год. Весь вопрос в рынках. Есть наш собственный рынок. Сейчас в правительстве есть поручение, занимается им министр промышленности с коллегами, с тем, чтобы разработать программу поддержки приобретения отечественных автомобилей населением Беларуси, нашими гражданами. Я думаю, что такой продукт мы уже к концу этого года предложим», – сказал А. Кобяков.
Он отметил, что в бизнес-плане предусмотрено, что 90% продукции идет на экспорт, 10% - на внутренний рынок.
«Естественно, если наш рынок будет более активен в этом плане, то конечно же это будет только приветствоваться», – заявил премьер-министр.
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