ЭКОНОМИКА РБ

В ИНСТИТУТЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ НАН БЕЛАРУСИ БУДЕТ ОТКРЫТА НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АРХЕОЛОГИИ

15:29 31.07.2017 Государственное учреждение образования «Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси» начнет подготовку специалистов второй ступени высшего образования (магистратуры) по специальности 1-21 80 17 Археология с 2018/2019 учебного года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, открытие подготовки по данной специальности позволит: развивать научную школу археологии в организациях НАН Беларуси; целенаправленно удовлетворить потребности организаций и учреждений НАН Беларуси, других организаций и учреждений республики в компетентных специалистах-археологах; повысить конкурентоспособность в условиях расширения рынка образовательных услуг; оптимально использовать кадровый потенциал ГНУ «Институт истории НАН Беларуси»; полнее удовлетворять возрастающие образовательные запросы белорусских и иностранных граждан.