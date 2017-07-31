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ЭКОНОМИКА РБ
В ИНСТИТУТЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ НАН БЕЛАРУСИ БУДЕТ ОТКРЫТА НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АРХЕОЛОГИИ
15:29 31.07.2017
Государственное учреждение образования «Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси» начнет подготовку специалистов второй ступени высшего образования (магистратуры) по специальности 1-21 80 17 Археология с 2018/2019 учебного года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, открытие подготовки по данной специальности позволит: развивать научную школу археологии в организациях НАН Беларуси; целенаправленно удовлетворить потребности организаций и учреждений НАН Беларуси, других организаций и учреждений республики в компетентных специалистах-археологах; повысить конкурентоспособность в условиях расширения рынка образовательных услуг; оптимально использовать кадровый потенциал ГНУ «Институт истории НАН Беларуси»; полнее удовлетворять возрастающие образовательные запросы белорусских и иностранных граждан.
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