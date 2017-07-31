Материальную помощь на подготовку к 2017/2018 учебному году получат более 8,7 тыс. семей Могилевской области. На эти цели запланировано направить 1062 рублей.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, по предварительным данным, единовременную выплату получат свыше 17,2 тыс. школьников. В их числе 1,06 тыс. детей из приемных, опекунских семей. На каждого ребенка, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования, выделено 59,2 рубля (при бюджете прожиточного минимума 197,57 рубля).

Планируется, что материальная помощь максимальному количеству семей будет оказана в первой половине августа.