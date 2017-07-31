Белорусский государственный педагогический университет стал действительным членом Белорусской торгово-промышленной палаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, вступление в БелТПП позволит БГПУ активизировать международное сотрудничество уже с существующими зарубежными партнерами и найти новых.

Сегодня БелТПП является членом Международной торговой палаты, Всемирной федерации торговых палат, Европалаты и Ганзейского парламента, поддерживает связи с торгово-промышленными палатами стран СНГ и других зарубежных стран. Среди них Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Египет, Индия, Иран, Канада, Китай, ОАЭ, Польша, США, Франция и др.

Одним из стратегических направлений международной деятельности университета является расширение географии сотрудничества, увеличение контингента иностранных обучающихся, диверсификация экспорта образовательных услуг. Вступление БГПУ в действительные члены БелТПП – это еще один шаг к решению задач, поставленных перед университетами страны Министерством образования Беларуси.

Первый опыт взаимодействия с БелТПП у БГПУ был в январе 2016 года.

Университет в составе делегации представителей органов государственного управления и деловых кругов Беларуси в Лионе (Франция) принял участие в белорусско-французском форуме, организованном БелТПП.

Результатом встреч в Лионе стало подписание Договора о сотрудничестве БГПУ с Высшей школой преподавательского состава и образования Академии Лиона в рамках Первого белорусско-французского бизнес форума в Минске.

Ректор БГПУ Александр Жук и директор Высшей школы преподавательского состава и образования Академии Лиона Ален Муньотт после подписания договора обсудили основные направления его реализации, в том числе в сфере устойчивого развития в образовании. В рамках форума А. Муньотт вместе с почетным консулом Беларуси в Лионе Жан-Жаком Ранком посетили БГПУ и ознакомились с системой организации образовательного процесса в университете, в том числе повышения квалификации и переподготовки специалистов высшего образования, встретились со студентами и преподавателями университета.