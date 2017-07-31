ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БГПУ СТАЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
14:39 31.07.2017

Белорусский государственный педагогический университет стал действительным членом Белорусской торгово-промышленной палаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, вступление в БелТПП позволит БГПУ активизировать международное сотрудничество уже с существующими зарубежными партнерами и найти новых.

Сегодня БелТПП является членом Международной торговой палаты, Всемирной федерации торговых палат, Европалаты и Ганзейского парламента, поддерживает связи с торгово-промышленными палатами стран СНГ и других зарубежных стран. Среди них Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Египет, Индия, Иран, Канада, Китай, ОАЭ, Польша, США, Франция и др.

Одним из стратегических направлений международной деятельности университета является расширение географии сотрудничества, увеличение контингента иностранных обучающихся, диверсификация экспорта образовательных услуг. Вступление БГПУ в действительные члены БелТПП – это еще один шаг к решению задач, поставленных перед университетами страны Министерством образования Беларуси.

Первый опыт взаимодействия с БелТПП у БГПУ был в январе 2016 года.

Университет в составе делегации представителей органов государственного управления и деловых кругов Беларуси в Лионе (Франция) принял участие в белорусско-французском форуме, организованном БелТПП.

Результатом встреч в Лионе стало подписание Договора о сотрудничестве БГПУ с Высшей школой преподавательского состава и образования Академии Лиона в рамках Первого белорусско-французского бизнес форума в Минске.

Ректор БГПУ Александр Жук и директор Высшей школы преподавательского состава и образования Академии Лиона Ален Муньотт после подписания договора обсудили основные направления его реализации, в том числе в сфере устойчивого развития в образовании. В рамках форума А. Муньотт вместе с почетным консулом Беларуси в Лионе Жан-Жаком Ранком посетили БГПУ и ознакомились с системой организации образовательного процесса в университете, в том числе повышения квалификации и переподготовки специалистов высшего образования, встретились со студентами и преподавателями университета.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.08.2017
валюта курс
EUR 2.2816
USD 1.9442
RUB 3.2371
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2816 +0.0116
USD 1.9442 +0.0046
RUB 3.2371 -0.0239
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2760 2.2840
USD 1.9420 1.9450
RUB 3.2350 3.2450
подробнее

Конвертация в банках
на 31.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1770
EUR/RUB 70.1000 70.6000
USD/RUB 59.8000 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте