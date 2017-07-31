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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ БЬЕТ ТРЕВОГУ ПО ФАКТАМ УПОТРЕБЛЕНИЯ НА РАБОТЕ АЛКОГОЛЯ В КОММУНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
14:25 31.07.2017

Рост уровня производственного травматизма со смертельным исходом и тяжелыми производственными травмами побудил органы прокуратуры Гродненской области провести проверку исполнения требований директивы №1 в части эффективности работы местных исполнительных и распорядительных органов по обеспечению безопасных условий труда в организациях коммунальной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, негативные тенденции в данной сфере обусловлены как необеспечением нанимателями безопасных условий труда, так и беспечностью самих работников, нарушением ими трудовой и производственной дисциплины.

В организациях коммунальной формы собственности на момент проверки была актуальна проблема употребления спиртных напитков на рабочих местах, вместе с тем к нарушителям трудовой дисциплины не всегда применялись меры дисциплинарного воздействия.

Должностными лицами райисполкомов, в ведении которых находятся вопросы охраны труда, не проводили анализ фактов грубого нарушения трудовой дисциплины, в том числе нахождения работников на рабочем месте в нетрезвом состоянии и распития спиртных напитков по месту работы, в связи с чем необходимые профилактические мероприятия не разрабатывались.

Из сельскохозяйственных предприятий в органы внутренних дел поступали единичные сведения о нахождении работников в рабочее время на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на наличие в их действиях состава административного правонарушения.

Поскольку выявленные нарушения требуют незамедлительного устранения и принятия дополнительных мер по совершенствованию работы местных исполнительных и распорядительных органов по исполнению требований директивы №1, прокуратурой области внесено представление председателю Гродненского облисполкома. В представлении предложено на постоянной основе проводить всесторонний анализ фактов производственного травматизма и разрабатывать конкретные профилактические мероприятия по их устранению и недопущению, а также незамедлительно реагировать на бездействие в данной сфере со стороны руководства предприятий и организаций.

Представление рассмотрено на заседании Гродненского облисполкома с участием председателей райисполкомов и их заместителей. По итогам его рассмотрения приняты меры к устранению указанных в представлении нарушений. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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