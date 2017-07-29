За январь-июнь 2017 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 77 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, удельный вес платежей организаций в общей сумме поступлений составляет 86,7%, или 66,8 млн рублей, индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет 4,9 млн рублей (6,4%), поступления от физических лиц составили 5,3 млн рублей (6,9%).

Основными бюджетообразующими источниками являлись: подоходный налог с физических лиц – 42,7%, акцизы – 16,8%, налог на недвижимость – 9,6%, налог на прибыль – 6,9%, земельный налог – 6,9%, дивиденды на доли (акции), находящиеся в государственной собственности, доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий, государственных объединений – 6%.

Первое место среди плательщиков, от которых в бюджет поступили наибольшие суммы, традиционно занимает ИЗАО «Пивоварни Хайнекен».