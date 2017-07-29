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ЭКОНОМИКА РБ


НИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СОЗДАДУТ В СТРУКТУРЕ БГТУ
13:45 31.07.2017

В структуре Белорусского государственного технологического университета создадут научно-исследовательский институт нефтехимической направленности. Такую информацию озвучил министр образования Беларуси Игорь Карпенко на встрече с трудовым коллективом БГТУ.

По его словам, в рамках встречи Александра Лукашенко с научной общественностью в НАН Беларуси была предложена модель нового формата вуза – «Университет 3.0», которая предусматривает работу вуза в трех направлениях: объединение образовательной структуры, структуры научных исследований и структуры коммерциализации научных разработок.

«Мы эту идею [создание НИИ в структуре университета] поддерживаем. Она как раз ложится в формат «Университета 3.0». Наверное, будем принимать решение, чтобы ваш университет был в этом эксперименте. Тем более что ваш вуз по составу лабораторий и кафедр как раз вписывается в формат такого университета», - сообщил И. Карпенко.

Министерство образования, НАН и ГКНТ поддержат университет на первых этапах эксперимента, чтобы у университета были заказы и хоздоговорные темы для финансирования проекта.

В ходе встречи министр рассказал также о работе по совершенствованию методических комплексов к новому учебному году, затронул вопросы, обсуждавшиеся на недавно прошедшем Совете ректоров: о совершенствовании вступительной кампании и правил приема в вузы, о ЦТ как главном базовом параметре оценки знаний.

«Главное при этом – не потерять абитуриента как личность за сухими цифрами», - подчеркнул министр.
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