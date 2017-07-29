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ЭКОНОМИКА РБ


ПОВЫШЕНИЕ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ БЕЛАРУСИ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩАТЬ ЕВРОБОНДЫ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ НА БОЛЕЕ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ – ЭКСПЕРТ
13:40 31.07.2017

Подтверждение Fitch Ratings рейтинга Беларуси является признанием стабильности финансового рынка республики, доступности для страны международных финансовых кредитов и способности обслуживать кредитные обязательства. Такое мнение высказал финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев, комментируя изменение международным рейтинговым агентством прогноза Беларуси со «стабильного» на «позитивный» и подтверждение долгосрочного и краткосрочного суверенных кредитных рейтингов на уровне «B-/В».

«Агентство Fitch Ratings отмечает рост золотовалютных резервов Нацбанка (6,561 млрд долларов США по состоянию на 1 июля 2017 года по международной оценке). В то же время, вырос государственный долг. По данным Министерства финансов Беларуси, внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2017 года составил 15,6 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 14,2%. Внутренняя составляющая государственного долга за это же время уменьшилась на 0,7 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 6,6%. Произошло это за счет погашения валютных и рублевых облигаций», – сказал М. Грачев.

Эксперт отметил, что повышение кредитного рейтинга предоставляет Беларуси возможность размещать государственные облигации (евробонды) на внешних рынках на более выгодных условиях.

«А сокращение внутреннего долга, особенно ее валютной составляющей, подогревает интерес населения Беларуси к размещению сбережений в рублевых депозитах или государственных облигациях», – пояснил М. Грачев.

Fitch Ratings Inc. – американская корпорация, которая наряду со Standard & Poor's и Moody's входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств. Агентство предоставляет мировым кредитным рынкам независимые и ориентированные на перспективу оценки кредитоспособности, аналитические исследования и данные.
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