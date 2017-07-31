Режим работы пригородных столичных автобусных маршрутов изменяется с 1 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минсктранс», на маршруте №375 «ст.м. Могилевская – парк «Великий Камень» учреждается выполнение остановочного пункта «Волма» в обоих направлениях движения и организовывается выполнение рейсов отправлением от ст.м. Могилевская в 7.10, 13.00, 17.05, из парка «Великий Камень» в 7.52, 13.46, 17.50 по выходным дням.

Отменяется выполнение рейса маршрута №304 «ж/д ст. Энергетик – дачи «Усса»», отправлением с «ж/д ст. Энергетик» в 10.00 по средам и выходным дням. Организовывается выполнение рейса маршрута №304 «ж/д ст. Энергетик – дачи «Усса»», отправлением с «ж/д ст. Энергетик» в 10.10 по средам и выходным дням.