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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЗЯЙСТВА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
13:02 31.07.2017

Хозяйства Могилевской области приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в частности, начали жатву сельхозорганизации Белыничского, Бобруйского, Глусского, Кличевского, Костюковичского, Краснопольского, Круглянского, Мстиславского и Осиповичского районов. Наиболее активно уборка зерновых ведется в Быховском и Кировском районах, где на сегодняшнее утро было убрано 726 га и 527 га соответственно.

Специалисты подчеркнули, что на данном этапе уборочной средняя урожайность составляет 31,4 ц/га, что немного ниже прошлогодней – 31,7 ц/га. Лидирует по урожайности Круглянский район, в котором получают около 40 ц/га.

В Могилевской области, по последним данным, зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 2,2 тыс. га. Намолочено более 6,7 тыс. т зерна. Всего же аграрии региона планируют намолотить 1,3 млн т зерна, прибавив к прошлогоднему караваю почти 300 тыс. т. Госзаказ составляет 156 тыс. т зерна и 10 тыс. т маслосемян рапса.

Аграрии области продолжают уборку озимого рапса. Эта культура уже скошена на 24,3 тыс. га (62% к уборочной площади). При урожайности 19,1 ц/га намолочено 46,6 тыс. т маслосемян.
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