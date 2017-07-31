ЭКОНОМИКА РБ

ЖОДИНСКИЙ «СВIТАНАК» ОТКРЫЛ НОВЫЕ МАГАЗИНЫ В МИНСКЕ, НОВОПОЛОЦКЕ И ЖИТКОВИЧАХ

12:50 31.07.2017 ОАО «Свiтанак» открыло новые фирменные магазины в Минске, Новополоцке и Житковичах. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в столице магазин расположен в ТЦ «Караван» (ул. Налибокская, 1), в Новополоцке - на ул. Молодежная, 103 (бывший «Детский мир»), в Житковичах – на ул. Школьная, 3 (ТЦ «Шарм»).