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ЭКОНОМИКА РБ
ЖОДИНСКИЙ «СВIТАНАК» ОТКРЫЛ НОВЫЕ МАГАЗИНЫ В МИНСКЕ, НОВОПОЛОЦКЕ И ЖИТКОВИЧАХ
12:50 31.07.2017
ОАО «Свiтанак» открыло новые фирменные магазины в Минске, Новополоцке и Житковичах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в столице магазин расположен в ТЦ «Караван» (ул. Налибокская, 1), в Новополоцке - на ул. Молодежная, 103 (бывший «Детский мир»), в Житковичах – на ул. Школьная, 3 (ТЦ «Шарм»).
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