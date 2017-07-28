Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси на уровне «B-/В», изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Как прокомментировали ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, факт улучшения прогноза означает положительное изменение ключевых переменных, определяющих рейтинг, а его характер свидетельствует о наличии перспектив улучшения рейтинга в краткосрочном периоде.

Положительное влияние на результаты оценки оказало урегулирование разногласий с Россией в нефтегазовой сфере, формирование Беларусью резервов для исполнения долговых обязательств в 2017-2018 гг., макроэкономическая стабилизация, значительное снижение инфляции и рост золотовалютных резервов.