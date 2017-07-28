На автоматах с контактными линзами – линзоматах появятся считывающие устройства, которые позволят получать подтверждение от пациента о том, что он был у доктора и имеет рецепт. Такая информация была озвучена на заседании в Министерстве здравоохранения 28 июля, в котором приняли участие представители ведомства, ведущие офтальмологи страны и представители бизнес-сообщества.

Как сообщает сайт Минздрава, на совещании было принято решение, что на автоматах надо разместить информацию об обязательной необходимости пройти офтальмолога тем, кто собирается приобретать линзы. Причем рекомендации будут для всех контактных линз.

Участники заседания подтвердили, что линзы являются изделиями медицинского назначения, соответственно в наличии у держателя линзомата должно быть регистрационное удостоверение. Предполагается, что пациент посетит врача-офтальмолога перед тем, как решит купить линзы в линзомате, и получит специальный рецепт, в котором будет написано – какие линзы необходимы пациенту. Рецепт будет действовать один год.

При этом заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий пояснил, что рецепты в этом случае предназначены именно для пациента, чтобы тот знал, какие конкретно линзы ему можно приобретать – с какими диоптриями. Тем самым человек сможет обеспечить безопасность применения изделий и обезопасить себя от возможных осложнений в случае неправильного подбора. Информационные надписи Минздрав согласует в установленном порядке.

И. Лосицкий обратил внимание, что пациенты должны читать соответствующую информацию и соблюдать указанные там требования. В перспективе планируется, что на линзоматах появятся считывающие устройства, которые позволят получать подтверждение от пациента о том, что он был у доктора и имеет рецепт. Этот вопрос связан с развитием системы электронного рецепта. Стороны также пришли к договоренности, что при покупке линз через интернет пациентам необходимо будет отправлять скан рецепта, а продавцам – копию регистрационного удостоверения.

Представители учреждений здравоохранения отметили, что стали выявлять случаи, когда молодые люди приобретали линзы через такие аппараты без рецепта и консультации с врачом. Пациент начинал использовать не предназначенные ему изделия медицинского назначения, что приводило к различным осложнениям: кератиту, язве, перфорации роговицы – вплоть до слепоты.