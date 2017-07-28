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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ ЗА ПОЛГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,4%
12:23 31.07.2017

Государственный долг Беларуси на 1 июля 2017 года составил 39,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 2,7 млрд рублей, или на 7,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, внешний госдолг по состоянию на 1 июля 2017 года составил 15,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 1,9 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 14,2%.

В январе-июне 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2404 млн долларов США: 1400 млн долларов США – еврооблигации; 600 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 247,2 млн долларов США – правительства и банков России; 83,5 млн долларов США – банков Китая; 70,4 млн долларов США – МБРР; 2,9 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 508 млн долларов США: 182,1 млн долларов США – правительство России; 176,6 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 117,2 млн долларов США – банки Китая; 31,2 млн долларов США – МБРР; 0,7 млн долларов США – США; 0,2 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 июля 2017 года составил 9,6 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 6,6%.

За январь-июнь 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 406,7 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юрлиц и физлиц на сумму 849,1 млн долларов США и 60,5 млн рублей.
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