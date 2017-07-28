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ЭКОНОМИКА РБ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ 2314 ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА СТОЛИЦЫ
12:12 31.07.2017
В первом полугодии 2017 г. в качестве адресной помощи жителям Ленинского района было выплачено более 612 576 тыс. рублей, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в местной администрации, за получением адресной помощи в администрацию Ленинского района обратились 2 352 человека, 2 314 из них ее оказали.
«Ежемесячные выплаты имеют 165 граждан, единовременные получили 515 человек. Социальные пособия на приобретение подгузников получают 1 047 горожан, на оплату технических средств социальной реабилитации — 421, - рассказал начальник управления социальной защиты районной администрации Сергей Ефименко. - Кроме того, 166 малышей в возрасте до двух лет обеспечили продуктами питания. Ежемесячную помощь получают 10 многодетных и 22 неполные семьи».
Также единовременную помощь выдали 23 гражданам, вернувшимся из мест лишения свободы. Сумма выплат им составила 2469 рублей 84 копейки.
Вместе с тем специалисты районной администрации составили гражданам 11 планов по самостоятельному улучшению материального положения.
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