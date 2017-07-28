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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В МОГИЛЕВЕ НАЧНЕТ РАБОТУ В НАЧАЛЕ АВГУСТА
11:50 31.07.2017
ТЦ «Авеню» по улице Якубовского в Могилеве запускается в работу в начале августа, пишут «Могилевские ведомости».
Как сообщил представитель ООО «Колор М», которое является собственником построенного здания, на площадях двухэтажного торгового центра общей площадью 8 тысяч м2 разместится магазин торговой сети «Перекресток», аптека, представительства сотовых операторов, банка, страховой службы, объект общепита на 40 посадочных мест, бутики и точки мелкой розницы смешанной группы товаров. На втором этаже – автошкола.
По информации представителя ООО «Колор М», до конца августа начнут работу 80% субъектов хозяйствования, арендующих площади у владельца торгового центра, что позволит создать около 80 новых рабочих мест.
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