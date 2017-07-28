ТЦ «Авеню» по улице Якубовского в Могилеве запускается в работу в начале августа, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщил представитель ООО «Колор М», которое является собственником построенного здания, на площадях двухэтажного торгового центра общей площадью 8 тысяч м2 разместится магазин торговой сети «Перекресток», аптека, представительства сотовых операторов, банка, страховой службы, объект общепита на 40 посадочных мест, бутики и точки мелкой розницы смешанной группы товаров. На втором этаже – автошкола.

По информации представителя ООО «Колор М», до конца августа начнут работу 80% субъектов хозяйствования, арендующих площади у владельца торгового центра, что позволит создать около 80 новых рабочих мест.