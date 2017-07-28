С 27 июля по 10 сентября текущего года в Министерстве внутренних дел реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение качественного проведения уборочной кампании, предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельхозорганизаций, хищений зерна нового урожая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, первые рейдовые группы, в которые вошли представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, милиции общественной безопасности и других служб, уже выехали на места.

Правоохранители изучают не только ход уборочной, но и оценивают состояние и готовность к таким работам сельхозтехники, в особенности зерноуборочных комбайнов. Особое внимание уделяется выявлению фактов бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц организаций, обоснованности расходования горюче-смазочных материалов.

Также предусмотрено проведение рабочих встреч с руководителями предприятий агропромышленного комплекса, профилактических бесед с теми, кто несет ответственность за хранение ТМЦ, собранного урожая.

В МВД отмечают, что руководителям сельхозпредприятий не стоит пытаться вычислить некую периодичность и географию таких проверок. Проводиться они будут абсолютно в любое время суток, в том числе в выходные дни.

Нарушения рейдовые группы зафиксируют с помощью фото- и видеотехники, действиям виновных будет дана правовая оценка вплоть до уголовной ответственности, предупреждают в МВД.