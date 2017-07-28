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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВООХРАНИТЕЛИ ДО 10 СЕНТЯБРЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬ РЕЙДЫ НА ОБЪЕКТАХ АПК
11:39 31.07.2017
С 27 июля по 10 сентября текущего года в Министерстве внутренних дел реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение качественного проведения уборочной кампании, предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельхозорганизаций, хищений зерна нового урожая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, первые рейдовые группы, в которые вошли представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, милиции общественной безопасности и других служб, уже выехали на места.
Правоохранители изучают не только ход уборочной, но и оценивают состояние и готовность к таким работам сельхозтехники, в особенности зерноуборочных комбайнов. Особое внимание уделяется выявлению фактов бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц организаций, обоснованности расходования горюче-смазочных материалов.
Также предусмотрено проведение рабочих встреч с руководителями предприятий агропромышленного комплекса, профилактических бесед с теми, кто несет ответственность за хранение ТМЦ, собранного урожая.
В МВД отмечают, что руководителям сельхозпредприятий не стоит пытаться вычислить некую периодичность и географию таких проверок. Проводиться они будут абсолютно в любое время суток, в том числе в выходные дни.
Нарушения рейдовые группы зафиксируют с помощью фото- и видеотехники, действиям виновных будет дана правовая оценка вплоть до уголовной ответственности, предупреждают в МВД.
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