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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЩЕЖИТИЯ СТОЛИЦЫ ПЛАНИРУЮТ ОБЪЕДИНИТЬ В ОДНУ СТРУКТУРУ
11:13 31.07.2017

Общежития Минска планируется объединить в одну структуру. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев на расширенном заседании президиума Мингорсовета.

«Наша задача — объединение всех городских общежитий и тех, которые передаются из республиканской собственности, в одно предприятие с единым управлением, - отметил В. Лаптев. - На согласовании находятся соответствующие решения Мингорисполкома. Такая мера позволит сократить административные затраты и нагрузку на реальный сектор экономики».

В. Лаптев также рассказал депутатам о ходе реформирования системы ЖКХ в Минске. В результате работы по укрупнению существовавших жилищно-эксплуатационных служб были созданы ЖЭУ, которые включали в себя по 2-3 ЖЭС. Вместо 141 юридического лица сейчас техническим обслуживанием жилого фонда занимаются 58 организаций. Это 10 КУП «ЖКХ» (2 – во Фрунзенском районе и по 1 – в остальных районах) и 48 КУП «ЖЭУ». Это позволило существенно сократить управленческие расходы и оптимизировать численность работников.

Изменения также произошли по следующим направлениям: заработал контакт-центр ЖКХ Минска (единый телефон 115), портал 115.бел, реформирована Городская аварийная служба, в ЖЭУ появились хаус-мастера — рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений.

В целом благодаря всем мероприятиям, реализованным в рамках реформирования системы ЖКХ, в 2016 г. удалось существенно снизить затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг.
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