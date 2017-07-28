В топ-5 стран, которые выбирают белорусы для трудоустройства за рубежом, входят Польша, Россия, Германия, Италия, Турция. Такие данные озвучили специалисты программы «Ла Страда», пишет агентство «Минск-Новости».

Традиционно большинство абонентов инфолинии по безопасному выезду и пребыванию за границей 113 программы «Ла Страда» интересуют особенности трудоустройства за рубежом — в 48% случаев. О нюансах паспортно-визового режима спрашивают 33% абонентов, семейно-брачных отношениях — 8%, обучении — 6%.

«В последние годы для выезда за границу с целью трудоустройства белорусы выбирали преимущественно Россию. Так, в 2013-м туда планировали отправиться 53%, - отметила руководитель программы «Ла Страда» Елена Нестерук. - Однако сегодня наблюдается иная тенденция: значительно возросло количество белорусских трудовых мигрантов, уезжающих в Польшу».

Для сравнения она привела следующие цифры: если в 2013 году лишь 8% абонентов рассматривали это государство как место своего трудоустройства, то в 2016-м уже 22%.

«Возможно, причина в том, что в России продолжается кризис и количество рабочих мест не увеличивается, - высказала мнение Е. Нестерук. - Кроме того, Польша старается привлекать специалистов именно из близлежащих стран, создавая благоприятные условия».

При этом эксперт добавила, что с 2016 года появились 32 новые фирмы и ИП, имеющие лицензию на трудоустройство граждан за границей и предлагающие оказать услуги по поиску работы именно в Польше. Всего же в Беларуси насчитывается 38 лицензиатов, которые выступают посредниками при трудоустройстве в эту страну. Данные цифры подтверждают интерес к польскому региону.

Специалисты также сообщили, что на инфолинию по безопасному выезду и пребыванию за границей обращались и желающие приехать в Беларусь, таких звонков — 13,9%.

Всего с 2001 по 2017 годы в программу «Ла Страда» на информационную линию (короткие номера 113 и 7113), электронную почту и через услугу онлайн-консультирования на сайте www.lastrada.by поступило 30 393 обращения.