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ЭКОНОМИКА РБ
В КОРПОРАЦИИ «ВЫМПЕЛ» НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА
10:45 31.07.2017
Постановлением Совмина №558 от 27 июля 2017 года представитель государства назначен в органах управления корпорации «Вымпел».
Согласно опубликованному на интернет-портале Национального центра правовой информации документу, представителем государства в органах управления публичного акционерного общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» (Россия) назначен заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси Александр Литреев.
Постановление разработано в соответствии с указом №100 от 19 февраля 2008 года "О некоторых вопросах владельческого надзора" и вступает в силу со дня его принятия.
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