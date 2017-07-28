ЭКОНОМИКА РБ

В КОРПОРАЦИИ «ВЫМПЕЛ» НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА

10:45 31.07.2017 Постановлением Совмина №558 от 27 июля 2017 года представитель государства назначен в органах управления корпорации «Вымпел». Согласно опубликованному на интернет-портале Национального центра правовой информации документу, представителем государства в органах управления публичного акционерного общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» (Россия) назначен заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси Александр Литреев. Постановление разработано в соответствии с указом №100 от 19 февраля 2008 года "О некоторых вопросах владельческого надзора" и вступает в силу со дня его принятия.