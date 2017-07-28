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ЭКОНОМИКА РБ
ОБСУДИТЬ ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИНЧАНЕ СКОРО СМОГУТ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ
10:38 31.07.2017
КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» (ЦИТ) планирует в 2017 г. запустить портал под рабочим названием «Я Минск». Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил директор ЦИТ Олег Седельник на расширенном заседании президиума Мингорсовета.
«Похожий ресурс функционирует в российской столице. Основная задача портала – предоставить жителям единую площадку для высказывания своих мнений и предложений, которые могут повлиять на те или иные решения городских властей, касающихся различных сфер жизнедеятельности Минска, - пояснил О. Седельник. - Например, вопросы и опросы по благоустройству дворов, те же планы развития городских территорий и т.д.».
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