КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» (ЦИТ) планирует в 2017 г. запустить портал под рабочим названием «Я Минск». Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил директор ЦИТ Олег Седельник на расширенном заседании президиума Мингорсовета.

«Похожий ресурс функционирует в российской столице. Основная задача портала – предоставить жителям единую площадку для высказывания своих мнений и предложений, которые могут повлиять на те или иные решения городских властей, касающихся различных сфер жизнедеятельности Минска, - пояснил О. Седельник. - Например, вопросы и опросы по благоустройству дворов, те же планы развития городских территорий и т.д.».