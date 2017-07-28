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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ СОЗДАЕТСЯ В БЕЛАРУСИ
10:19 31.07.2017
Холдинг по производству фармацевтической продукции создается в Беларуси. Соответствующий указ № 258 подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, создание холдинга направлено на совершенствование отношений собственности и повышение эффективности управления государственными активами. Это будет достигнуто за счет обеспечения независимости органов лицензирования, государственной регистрации лекарственных средств и сертификации производства от интересов производителей государственной формы собственности, что соответствует мировой практике, а также за счет объединения компаний фармацевтической отрасли для повышения их конкурентоспособности на мировых рынках, максимизации их стоимости через консолидацию активов, оптимизацию структуры управления и сокращения затрат.
Холдинг будет открыт для вхождения предприятий всех форм собственности и любой ведомственной подчиненности.
Также в соответствии с указом ликвидируется Департамент фармацевтической промышленности. Осуществлявшиеся им функции государственного регулирования в фармацевтической отрасли будут сохранены в Министерстве здравоохранения.
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