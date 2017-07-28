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ЭКОНОМИКА РБ
СТРОЯЩИМ БЕЛАЭС ОРГАНИЗАЦИЯМ СОЗДАЮТСЯ СПЕЦУСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ
09:30 31.07.2017
Александр Лукашенко 28 июля подписал указ № 265 «Об открытии специальных счетов».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом предусматривается создание условий белорусским организациям, участвующим в сооружении Белорусской АЭС, для своевременного проведения денежных операций, связанных со строительством ее объектов.
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