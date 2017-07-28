ЭКОНОМИКА РБ

СТРОЯЩИМ БЕЛАЭС ОРГАНИЗАЦИЯМ СОЗДАЮТСЯ СПЕЦУСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ

09:30 31.07.2017 Александр Лукашенко 28 июля подписал указ № 265 «Об открытии специальных счетов». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом предусматривается создание условий белорусским организациям, участвующим в сооружении Белорусской АЭС, для своевременного проведения денежных операций, связанных со строительством ее объектов.