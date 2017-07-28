В минских подъездах в 2017 г. планируется установить около 100 тыс. светодиодных светильников. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил и.о. генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Игорь Гончарик на расширенном заседании президиума Мингорсовета.

«При достаточном финансировании за 2017 и 2018 годы мы полностью оснастим жилфонд светодиодными лампами, - отметил И. Гончарик. - Раньше мы устанавливали светильник с лампой накаливания и отдельно датчик движения. Теперь на УП «Светоприбор» выпускают антивандальные светильники с логотипом «ЖКХ», которые оснащены датчиком движения и акустическим датчиком. Потребляемая мощность таких устройств – 5 ватт. Они позволят снизить потребление электроэнергии до 40%».

В настоящее время за счет бюджетных средств меняют светильники на светодиодные в местах общего пользования – во входной группе подъезда, на лестничных маршах. Что касается тамбуров, то рассматривается вариант замены здесь освещения за счет средств граждан.