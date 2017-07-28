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ЭКОНОМИКА РБ


С 1 АВГУСТА В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯЮТСЯ РАЗМЕРЫ БЮДЖЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
09:05 31.07.2017

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 24 июля 2017 г. № 32 утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в ценах июня 2017 года в расчете на месяц на период с 1 августа 2017 г. по 31 октября 2017 г. в следующих размерах:

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, утверждены следующие размеры бюджета прожиточного минимума: в среднем на душу населения – 197 белорусских рублей 57 копеек; трудоспособное население – 218 белорусских рублей 87 копеек; пенсионеры – 151 белорусский рубль 98 копеек; студенты – 192 белорусских рубля 79 копеек; дети в возрасте до трех лет – 125 белорусских рублей 87 копеек; дети в возрасте от трех до шести лет – 174 белорусских рубля 90 копеек; дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 215 белорусских рублей 50 копеек.

В связи с изменением БПМ с 1 августа 2017 г. увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и выше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; пособия на детей: при рождении ребенка (первого ребенка – 10 БПМ, второго и последующих детей – 14 БПМ); по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ); на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (0,5 БПМ), на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ), и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.
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