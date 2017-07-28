|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БМЗ ПРОШЕЛ ЭКСПЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КСО НА ПЛАТФОРМЕ МОНИТОРИНГА ECOVADIS CSR
17:49 28.07.2017
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК» прошло экспертное оценивание корпоративной социальной ответственности (КСО) на платформе мониторинга EcoVadis CSR.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, согласно данным, опубликованным на сайте данной организации, БМЗ присвоен рейтинг «Золотое признание», благодаря чему предприятие было включено в топ-5% исполнителей, которых оценивала EcoVadis.
EcoVadis является авторитетной организацией, которая выполняет оценку поставщиков с целью улучшения экологических и социальных практик компаний. В настоящее время EcoVadis является надежным партнером закупочных организаций в более чем 120 ведущих международных компаниях, а более 24000 используют комплексную платформу организации для снижения рисков, внедрения инноваций и создания прозрачности и доверия между торговыми партнерами.
БМЗ по запросу своих потребителей метизной продукции участвовал в опросе на платформе уже в третий раз.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2017
Курсы в банках
на 28.07.2017
Конвертация в банках
на 28.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте