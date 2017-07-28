ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК» прошло экспертное оценивание корпоративной социальной ответственности (КСО) на платформе мониторинга EcoVadis CSR.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, согласно данным, опубликованным на сайте данной организации, БМЗ присвоен рейтинг «Золотое признание», благодаря чему предприятие было включено в топ-5% исполнителей, которых оценивала EcoVadis.

EcoVadis является авторитетной организацией, которая выполняет оценку поставщиков с целью улучшения экологических и социальных практик компаний. В настоящее время EcoVadis является надежным партнером закупочных организаций в более чем 120 ведущих международных компаниях, а более 24000 используют комплексную платформу организации для снижения рисков, внедрения инноваций и создания прозрачности и доверия между торговыми партнерами.

БМЗ по запросу своих потребителей метизной продукции участвовал в опросе на платформе уже в третий раз.