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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕОЛОГИЮ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ ЗАПАДА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ОБСУДЯТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В НАН БЕЛАРУСИ
17:31 28.07.2017
31 июля в Национальной академии наук Беларуси начнет работу Международная научная конференция «Геология и минерально-сырьевые ресурсы запада восточно-европейской платформы: проблемы изучения и рационального использования», посвященная 215-летию со дня рождения Игната Домейко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, цель конференции - анализ и обобщение национального и зарубежного опыта в области геологии и минерагении Беларуси и сопредельных государств.
Основные задачи конференции: обсуждение проблем изучения и рационального использования минерально-сырьевых ресурсов, вопросов устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств на основе эффективного использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Направления работы (тематика) конференции: современные проблемы геологии, геохимии, геофизики, геоэкологии, гидрогеологии, инженерной гидрогеологии и охраны окружающей среды; минерально-сырьевые ресурсы и проблемы их рационального использования, технологии добычи и переработки минерального сырья; жизнь и деятельность Игната Домейки, его роль в развитии наук о Земле.
Организаторы конференции: НАН Беларуси, Институт природопользования НАН Беларуси, Академия наук Литвы.
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