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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 17,5 МЛН. РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ ОТ РАСПОРЯЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСИМУЩЕСТВА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
17:00 28.07.2017

За первое полугодие 2017 года в Гомельской области в местные бюджеты поступило 17 466,8 тыс. рублей: от продажи имущества – 1 177,1 тыс. рублей, от дивидендов на акции ОАО – 5 598,1 тыс. рублей, от сдачи в аренду госимущества – 2 091,0 тыс. рублей, от перечисления части прибыли унитарных предприятий – 8 600,6 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на основании предоставленных органами управления облисполкома и городскими и районными исполкомами сведений по форме ведомственной отчетности в Гомельской области за I полугодие 2017 года отчуждено (передано) 104 объекта коммунальной собственности.

Из них - 39 неиспользуемых объектов были проданы на аукционных торгах; 8 объектов было проданы конкретному покупателю без проведения аукционов объектов (продано по рыночной стоимости добросовестным арендаторам, арендующим имущество не менее 3 –х лет); 2 объекта недвижимости внесены в качестве неденежного вклада в уставный фонд открытого акционерного общества.

Остальные 55 объектов из этого списка были безвозмездно отчуждены (переданы): в частную собственность - 8; в пределах коммунальной собственности – 21 и в республиканскую собственность – 26.
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