Совершенствование системы вступительной кампании и пути повышения эффективности подготовки научно-педагогических кадров для высшей школы обсудили руководители вузов на заседании Республиканского совета ректоров – высшего консультативного органа в системе высшего образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, после ряда обсуждений с представителями различных министерств и ведомств, которые внесли свои предложения, Совет ректоров рассмотрел рекомендации по совершенствованию системы.

Процедуру реализации концептуальных подходов предлагается осуществить в два этапа. Первый этап подразумевает проведение эксперимента по организации дополнительной части профильного вступительного экзамена на специальности, требующие специальных знаний, особых коммуникативных и практических навыков. Установление перечня соответствующих специальностей – компетенция Министерства образования. При условии успешного проведения эксперимента на втором этапе планируется внесение изменений и дополнений в Правила приема.

При этом ректоры поддерживают централизованное тестирование как оптимальную форму проведения вступительных испытаний.

Кроме того, ректоры рекомендовали Министерству образования рассмотреть возможность повышения «пороговых» значений проходных баллов по профильным предметам. По их мнению, это обеспечит более качественный прием в учреждения высшего образования.

Предлагается также сократить сроки регистрации на централизованное тестирование вместо месяца, как это происходило до сих пор, до трех недель: с 10 мая по 1 июня.

Было озвучено предложение осуществлять прием выпускников учреждений среднего образования на заочную форму (как на бюджет, так и на условиях оплаты) только при наличии стажа работы. В то же время предлагается поддержать выпускников учреждений профтехобразования и колледжей, работающих по специальности, а также граждан, прошедших срочную воинскую службу или службу в резерве и имеющие рекомендации воинских частей.

Ректоры проанализировали возможность проведения экзаменов в форме ЦТ для выпускников колледжей, поступающих в университеты на сокращенный срок (до сих пор звучало предложение разработать отдельные тесты для каждой специальности). Как сообщил первый заместитель министра образования Вадим Богуш, теперь количество дисциплин, по которым выпускники колледжей сдают вступительные экзамены, превышает 200. При этом количество самих поступающих относительно невелика. Поэтому формирование соответствующих тестов признано нецелесообразным.

Кроме того, ректоры не поддержали предложение передавать целевые места на общий конкурс в случаях, когда на одно место претендует только один человек.

На заседании Совета ректоров также отмечалось, что для преодоления негативных тенденций и обеспечения притока в высшую школу квалифицированного контингента – кандидатов и докторов наук, необходимо принимать неотложные меры на всех уровнях. В частности, такими мерами названо повышение заработной платы научным руководителям аспирантов, а также стипендии аспирантам и докторантам; создание финансовых механизмов, согласно которым защита диссертации будет сопровождаться существенным увеличением заработной платы.

В. Богуш предложил подумать о возможности введения целевой подготовки докторов наук.

На Совете ректоров также рассмотрели вопрос о деятельности филиалов кафедр во. Было отмечено, что для обеспечения их эффективного функционирования необходима хорошая материально-техническая база, соответствующий кадровый состав, а также подготовка специалистов, востребованных в области экономики.