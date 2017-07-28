В Национальном аэропорту «Минск» начал работу аттракцион «Карусель».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Национальный аэропорт Минск», воспользоваться аттракционом могут дети от 2 до 8 лет. Чтобы запустить аттракцион, необходимо опустить монеты в монетоприемник (оплата в белорусских рублях).

Стоимость услуги – 2 рубля (90 секунд). Аттракцион работает круглосуточно и находится на 3-м этаже (зона вылета) аэровокзального комплекса рядом с сектором досмотра А.