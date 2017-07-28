|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ «МИНСК» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТКРЫЛСЯ АТТРАКЦИОН «КАРУСЕЛЬ»
16:30 28.07.2017
В Национальном аэропорту «Минск» начал работу аттракцион «Карусель».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Национальный аэропорт Минск», воспользоваться аттракционом могут дети от 2 до 8 лет. Чтобы запустить аттракцион, необходимо опустить монеты в монетоприемник (оплата в белорусских рублях).
Стоимость услуги – 2 рубля (90 секунд). Аттракцион работает круглосуточно и находится на 3-м этаже (зона вылета) аэровокзального комплекса рядом с сектором досмотра А.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2017
Курсы в банках
на 28.07.2017
Конвертация в банках
на 28.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте