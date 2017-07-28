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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 1,4 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
16:15 28.07.2017

В январе-июне 2017 года в бюджет Минской области поступило 1448,5 млн рублей налогов, сборов и неналоговых платежей, в том числе в доход республиканского бюджета – 500,8 млн рублей, местных бюджетов – 947,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 327,2 млн рублей или 22,6% в доходах консолидированного бюджета, дивидендам по акциям и доходам от других форм участия в капитале – 262,4 млн рублей (18,1%), налогу за добычу – 238,1 млн рублей (16,4%), налогу на прибыль – 163,9 млн рублей (11,3%), налогу на недвижимость (с учетом налога на незавершенное строительство) – 86,1 млн рублей (6%), акцизам – 75,6 млн рублей (5,2%).

В формировании бюджета Минской области в январе-июне 2017 года участвовали почти 841 тыс. плательщиков, в том числе более 33 тыс. организаций, 36 тыс. индивидуальных предпринимателей и 771 тыс. физических лиц, уплачивающих имущественные платежи.
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