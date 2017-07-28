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ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ ОБВИНЯЮТСЯ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК
15:56 28.07.2017

Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции (ГУРПСОПиК) центрального аппарата Следственного комитета завершило предварительное следствие в отношении начальника управления весогабаритного контроля ГУ «Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь» и начальника отдела весогабаритного контроля филиала по Минску и Минской области того же учреждения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, обвиняемые в период с 2012 по 2016 годы неоднократно получали взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в области грузоперевозок за непроведение весогабаритного контроля и проверки сопроводительных документов транспортных средств. Начальник отдела учреждения также обвиняется в совершении иных должностных преступлений.

Общая сумма установленных следствием взяток составляет более 81 тысячи рублей. Уголовное дело представляло определенную сложность в расследовании в связи с большим объемом требуемых процессуальных действий, необходимостью тщательного документирования противоправной деятельности обвиняемых, значительной аналитической работы.

Так, по делу установлено более 110 эпизодов преступной деятельности, допрошено более 100 свидетелей, проведено более 30 проверок показаний на месте.

Генеральной прокуратурой Беларуси данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, ГУРПСОПиК Следственного комитета продолжает расследование ряда уголовных дел коррупционной направленности в отношении иных сотрудников Транспортной инспекции.
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