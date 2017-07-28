По инициативе Независимого профсоюза горняков (НПГ) 27 июля прошло заседание рабочей группы по обсуждению проекта Положения «О реализации и бронировании путевок в санаторий «Березка», на котором был высказан ряд замечаний и предложений профсоюза по данному документу.

Как сообщает сайт НПГ, в связи с тем, что недавно была завершена полная реконструкция санатория, изменилась и система распределения путевок. Проект нового Положения уже создан, но не согласован с профсоюзом и находится в обсуждении. Поэтому и было предложено провести данную встречу.

«В старом Положении существовала квота распределения путевок в структурных подразделениях предприятия. Ранее люди писали заявления в комиссию в структурных подразделениях, которая рассматривала и распределяла путевки. Сейчас предлагается современный метод — онлайн-бронирование путевок. Люди заходят на сайт санатория и бронируют свой отдых и лечение в зависимости от количества дней, количества процедур. Больше не будет конкретных дат заезда, теперь заезд будет в соответствии с бронированием путевки. При наличии путевки будет проще согласовать и свой отпуск на эти даты», - разъяснил заместитель председателя НПГ Юрий Захаров.

Стоимость отдыха и лечения можно будет увидеть на сайте санатория. В проекте Положения уже и определена градация стоимости путевок. Для работников предприятия цена путевки составит — 25% от ее полной стоимости, для членов семьи – 50%, для детей и пенсионеров – 10%.

Количество путевок планируется разделить на три группы, которые будут четко отслеживаться. 70% — для работников предприятий и членов их семей, 20% — пенсионеры и 10% — те, кто не имеют отношения к «Беларуськалию».

Возможность бронирования путевок сроком от 3 до 13 суток предоставляется за 1 месяц до заезда. От 14 до 21 суток – за 6 месяцев.

«Мы предложили дополнить группу льготников. Включив травмированных на предприятии работников, получивших профзаболевания на предприятии и полных кавалеров «Шахтерской славы». Их включили в эту квоту и, как и раньше будут выделяться льготные путевки. Также обсуждались вопросы бронирования и оплаты путевок. Обсуждались формы оплаты — наличным и безналичным путем. Мы предложили исчислять отдых не в днях, а в сутках», - сказал зампредседателя НПГ.

В ближайшее время группа маркетологов с администрацией будет объезжать структурные подразделения «Беларуськалия» с разъяснительной информацией. Предложено разместить информацию, по новому Положению и порядку регистрации и бронирования путевок на предприятии, в печатных и электронных СМИ.

Остался неразрешенным спорный вопрос курортного сбора в размере 5%, который входит в стоимость путевок, согласно решению Солигорского райисполкома.

«Мы считаем, что курортный сбор не должен взиматься с работников нашего предприятия, так как санаторий «Березка» является ведомственным. Пока вопрос не решен и будет рассмотрен на уровне гендиректора и районных властей. Независимый профсоюз горняков продолжает работу с администрацией санатория и представителями администрации ОАО «Беларуськалия» по внесению изменений и предложений в проект Положения. Мы надеемся на сотрудничество и социальное партнерство в данном вопросе. 1-й заезд в санаторий начнется 3 августа, к этому времени все спорные моменты должны быть урегулированы, а Положение о распределении путевок согласовано. В ином случае НПГ оставляет за собой право заявить о нарушении п.10.8 коллективного договора», - подытожил Ю. Захаров.