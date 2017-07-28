В Минске открыли 307 объектов торговли и общественного питания в первом полугодии 2017 года, пишет агентство «Минск-Новости».

Свои двери для покупателей распахнули 234 магазина (общая торговая площадь — 26 тыс. кв. м), 2 торговых центра (27 тыс. кв. м) и 71 заведение общепита на 2 657 мест.

«Розничная сеть Минска располагает 8 681 торговым объектом общей площадью 1242 тыс. кв. м, в том числе 5524 магазинами, 89 ТЦ, 22 рынками. Столицу обслуживают 40 супермаркетов, 22 гипермаркета и 4 универмага. Развернуто 2080 объектов сезонной мелкорозничной торговли. Стоит отметить, спрос минчан на продовольствие обеспечивается прежде всего за счет отечественных производителей», — рассказали в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.