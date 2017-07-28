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ЭКОНОМИКА РБ
БЛАГОДАРЯ ПРОКУРАТУРЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕШНЯЯ ПРОСРОЧЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОКРАТИЛАСЬ ПОЧТИ НА 120 МЛН РУБЛЕЙ
15:21 28.07.2017
Благодаря защите интересов государства в сфере экономики прокуратурой Гомельской области размер внешней просроченной дебиторской задолженности сократился более чем на 120 млн рублей. Это было отмечено на заседании коллегии прокуратуры области по итогам работы в первом полугодии 2017 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, отмечены положительные тенденции, которые, благодаря совместной деятельности прокуратуры, правоохранительных и местных исполнительных органов, способствовали укреплению законности и правопорядка, защите социальных прав граждан, активизации борьбы с коррупционными проявлениями. В области уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, группой лиц.
Внимание присутствовавших было обращено на проблемы роста числа уголовно наказуемых хулиганств, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и мошенничеств, в том числе в отношении пожилых людей, необорудования мест проведения массовых мероприятий системами видеонаблюдения.
Отмечена положительная динамика работы органов прокуратуры Гомельской области и подчеркнута необходимость активизировать надзор за исполнением антикоррупционного законодательства, повысить эффективность деятельности по профилактике правонарушений.
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