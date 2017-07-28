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ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЗАОЧНУЮ БЮДЖЕТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
15:02 28.07.2017
В Белорусском государственном университете подведены итоги зачисления на заочную бюджетную форму обучения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в соответствии с планом приема на заочную бюджетную форму зачислено 255 абитуриентов.
В числе первокурсников БГУ 10,2% окончили учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием. Из всех абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу по результатам сдачи ЦТ, 49% имеют суммарный балл 200 и выше.
Среди зачисленных 17,6% составляют мужчины и 82,4% женщин. В этом году зафиксирован рекордно низкий показатель зачисленных абитуриентов из столицы – 24,3%.
Самый высокий проходной балл на заочную бюджетную форму обучения отмечен на следующих специальностях: «история» – 225; «медицинская экология» – 222; «менеджмент» – 217; «музейное дело и охрана историко-культурного наследия» – 205; «правоведение» – 204; «финансы и кредит» – 202.
На сокращенный срок обучения зачислены 90 абитуриентов, что составляет 35,3% от общего числа зачисленных на заочную бюджетную форму обучения.
На специальностях с сокращенным сроком обучения (для выпускников УССО) конкурс и проходные баллы выглядят следующим образом: «социальная работа» – конкурс 6,8 человек на место при проходном балле 247; «русская филология» – конкурс 1,5 человека на место. Проходной балл – 244; «менеджмент, финансы и кредит» – 5,4 человека на место. Проходной балл – 224; «медицинская экология» – конкурс 9 человек на место. Проходной балл – 213; «правоведение» – конкурс 4,7 человек на место при проходном балле – 200.
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