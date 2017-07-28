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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСК ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ЗАДАНИЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
14:49 28.07.2017

По итогам первого полугодия 2017 г. показатель по энергосбережению в Минске составил -4,4% при задании на этот период -3%, пишет агентство «Минск-Новости».

За указанный период было намечено выполнить 29 мероприятий по энергосбережению, по факту выполнено 32. Сэкономлено 81 129 т у.т., что составляет 48% от годового задания. В денежном выражении это 17,8 млн долларов.

Начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Игорь Тур отметил, что в целом доведенные задания по энергосбережению выполнены всеми административными районами города. В то же время отдельные предприятия не обеспечили должный уровень экономии ТЭР. Среди них — Минский подшипниковый завод, Минский завод отопительного оборудования, Минский завод строительных материалов.

Задание на полугодие по использованию местных видов топлива также перевыполнено. При доведенном показателе 1,3% фактическое использование составило более 1,6% от общего объема используемых топливно-энергетических ресурсов — 52,3 тыс. т у.т.

По словам И. Тура, прогнозируется выполнение и годового задания. Однако для этого следует обратить больше внимания на выполнение предприятиями, которые не дотянули до плановых показателей по энергосбережению в I полугодии, их планов мероприятий.

За отчетный период городское управление по надзору за рациональным использованием ТЭР провело 117 проверок и 105 мониторингов. Составлено около 50 протоколов, должностные лица оштрафованы на 6746 руб.
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