Коллегия Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрела результаты контроля эффективности использования государственных средств и имущества в системе дополнительного образования детей и молодежи.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в области в целом принимаются меры по реализации мероприятий подпрограммы 8 «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи» Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы.

Вместе с тем местными органами власти не в полном объеме обеспечивается финансирование отдельных мероприятий этой подпрограммы, назрела необходимость пересмотра качества предоставляемых в системе дополнительного образования услуг.

Учреждениями дополнительного образования допускаются многочисленные нарушения и недостатки в организации и осуществлении образовательного процесса, не задействованы значительные резервы снижения бюджетной нагрузки, в том числе за счет увеличения доходов от осуществления платных услуг. В отдельных случаях установлены факты неэффективного использования государственных средств и имущества.

По результатам проверок Комитета возвращено в бюджет свыше 22 тыс. руб., поставлены на учет основные средства и нематериальные активы на 1 млн руб., нарушители привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.