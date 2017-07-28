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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 22 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВОЗВРАЩЕНО В БЮДЖЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ДОПОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
14:13 28.07.2017
Коллегия Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрела результаты контроля эффективности использования государственных средств и имущества в системе дополнительного образования детей и молодежи.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в области в целом принимаются меры по реализации мероприятий подпрограммы 8 «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи» Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы.
Вместе с тем местными органами власти не в полном объеме обеспечивается финансирование отдельных мероприятий этой подпрограммы, назрела необходимость пересмотра качества предоставляемых в системе дополнительного образования услуг.
Учреждениями дополнительного образования допускаются многочисленные нарушения и недостатки в организации и осуществлении образовательного процесса, не задействованы значительные резервы снижения бюджетной нагрузки, в том числе за счет увеличения доходов от осуществления платных услуг. В отдельных случаях установлены факты неэффективного использования государственных средств и имущества.
По результатам проверок Комитета возвращено в бюджет свыше 22 тыс. руб., поставлены на учет основные средства и нематериальные активы на 1 млн руб., нарушители привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
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