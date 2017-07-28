ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 22 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВОЗВРАЩЕНО В БЮДЖЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ДОПОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
14:13 28.07.2017

Коллегия Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрела результаты контроля эффективности использования государственных средств и имущества в системе дополнительного образования детей и молодежи.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в области в целом принимаются меры по реализации мероприятий подпрограммы 8 «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи» Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы.

Вместе с тем местными органами власти не в полном объеме обеспечивается финансирование отдельных мероприятий этой подпрограммы, назрела необходимость пересмотра качества предоставляемых в системе дополнительного образования услуг.

Учреждениями дополнительного образования допускаются многочисленные нарушения и недостатки в организации и осуществлении образовательного процесса, не задействованы значительные резервы снижения бюджетной нагрузки, в том числе за счет увеличения доходов от осуществления платных услуг. В отдельных случаях установлены факты неэффективного использования государственных средств и имущества.

По результатам проверок Комитета возвращено в бюджет свыше 22 тыс. руб., поставлены на учет основные средства и нематериальные активы на 1 млн руб., нарушители привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2017
валюта курс
EUR 2.2700
USD 1.9396
RUB 3.2610
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2700 -0.0071
USD 1.9396 -0.0034
RUB 3.2610 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2720 2.2800
USD 1.9410 1.9470
RUB 3.2520 3.2750
подробнее

Конвертация в банках
на 28.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1750
USD/RUB 59.3500 59.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте