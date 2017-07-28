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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ЗА ОДИН МЕСЯЦ ПРОВЕДУТ В МИНСКЕ
13:50 28.07.2017
Эксперимент по проведению капитального ремонта многоквартирного жилого дома за один месяц проведут в Минске в 2017 г., сообщает агентство «Минск-Новости».
Соответствующая задача перед столицей была поставлена Министерством жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.
«То есть все необходимые при капремонте дома работы строители должны будут выполнить за месяц, после чего сдать объект в эксплуатацию. Но это будет предварять организационная и подготовительная работа, срок в месяц касается непосредственно самих строительных работ, — сказал главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Игорь Гончарик.
В городе определены 10 домов (по одному в каждом районном КУП ЖКХ), в которых планируется выполнить работы в такой срок. Предложенные объекты находятся по адресам: ул. Надеждинская, 19/1, ул. К. Либкнехта, 118, ул. Брестская, 72, ул. Андреевская, 7/2, ул. Кедышко, 8, ул. Ломоносова, 8, ул. Бельского, 21, ул. Притыцкого, 10, ул. Орловская, 6.
Всего же в 2017 г. в Минске запланирован капремонт 794,6 тыс. квадратных метров жилья, это 155 домов. Всего в работе в нынешнем году находятся 410 домов, включая те, которые ремонтируют с прошлого года, и те, ремонт которых планируют завершить в будущем году.
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